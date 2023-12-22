В рамках програми дня у 17 турі італійської Серії А було проведено матчі за участі Мілана та Фіорентини. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 17-й тур

Монца – Фіорентина – 0:1

Гол: Бельтран, 7

Салернітана – Мілан – 2:2

Голи: Фасіо, 42, Кандрева, 63 – Томорі, 17, Йовіч, 90+1

Суперліга отримала ще одного потенційного прихильника серед топ-клубів Італії – він грає у плей-офф ЛЧ

Філіппо Індзагі ледь не переміг Мілан. Востаннє таке можна було почути десь наприкінці 1990-х, коли Піппо виступав за Ювентус, а на посту алленаторе здолати колишній клуб не вдавалося. Його Салернітана була дуже близькою до сенсації, хоча старт домашнього матчу був невдалим.

Вже на 17-й хвилині гості вийшли вперед внаслідок подачі зі стандарту, яку К'яєр підправив на дальню стійку – Леау звідти прострілив, м'яч зрикошетив на Томорі, а той пробив без шансів для кіпера. Господарі, однак, ні в чому не поступалися Мілану, а на 42-й хвилині Фасіо ще й зрівняв рахунок – він замкнув подачу з кутового, шикарно пробивши головою.

На 63-й же сеньйор Антоніо Кандрева бахнув з дистанції у ближній кут, чого Меньян не очікував. 2:1! Мілан відповів лишень супермоментом на 82-й хвилині, коли Лука Йовіч замикав подачу з лівого флангу. Удар з лінії воротарського парирував Костіль,однак серб опинився на добиванні. Костіль врятував і тут!

Здавалося, що "россонері" не врятуються від поразки, однак на 1-й компенсованій хвилині Мілан забив. Йовіч виправився за невдачу, прийнявши шикарну скидку від Жиру й розстрілявши ворота з близької відстані. 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Салернітана зупинилася у кроці від першої з 1948 року домашньої перемоги над Міланом.

"Россонері" залишились третіми, відстаючи від Ювентуса на чотири очки, а від Інтера на цілих вісім. У поточному турі "б'янконері" та "нерадзуррі" можуть збільшити відрив.

У паралельній зустрічі Фіорентина здобула важливу перемогу над Монцою. Все вирішив ранній гол Бельтрана, який так і залишився єдиним у зустрічі. Завдяки цьому успіху "фіалки" застрибнули у зону Ліги чемпіонів. До третьої позиції не вистачає всього двох очок.

Щоправда, за підсумками туру флорентійці можуть опуститись нижче, адже конкуренти свої матчі ще не зіграли. Болонья відстає на два залікових бали, Наполі – на три.

Маліновський розпочав переможний шедевр Дженоа, Коваленко не допоміг відібрати очки в Лаціо