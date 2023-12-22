"В конце концов, единственное, что меняется – это то, где могут оказаться деньги. Но я считаю, что такой турнир может высвободить ресурсы для клубов. Вас никогда не удивляла роль УЕФА? Вы когда-нибудь видели орган регулирования энергетики, который также покупает или продает газ? Нет. Нельзя быть одновременно регулятором и продавцом, нужно быть тем или иным.

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Сначала нам всем нужно успокоиться, прочесть постановление и точно понять, что Суперлига означает с юридической точки зрения, а потом посмотрим, что делать. Мы также должны помнить, что защищаем важность чемпионата Италии. Мы не можем просто выбросить это из окна, не правда ли? Пусть это называется не Лигой чемпионов, а Суперлигой, факт остается фактом – мы всегда должны квалифицироваться через национальные лиги.

Единственное, что меняется – это то, куда в конце концов попадают деньги. До сих пор деньги текли исключительно вверх в сторону власти. Теоретически это могло бы освободить много ресурсов для клубов. При нынешнем положении дел УЕФА часть денег оставляет себе, часть тратит, а часть распределяет среди клубов", – приводит слова Лотито Football Italia.

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