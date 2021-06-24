Милан ищет преемника Хакана Чалханоглу, который "перекочевал" в Интер. Агент Жорже Мендеш предложил "россонери" заменить турка Хамесом Родригесом, информирует Corriere dello Sport.

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Колумбиец чувствует себя неоднозначно в Эвертоне после ухода Карло Анчелотти, а потому рассматривает различные варианты, в том числе и миланский коллектив. Пока услуги игрока предлагали еще Атлетико и Наполи.

Контракт Хамеса с мерсисайдцами рассчитан до следующего лета, но включает опцию продления сотрудничества еще на год. В прошлом сезоне Родригес провел 26 матчей на клубном уровне, где отличился 6-ю мячами и 9-ю ассистами.

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