Нападающий Челси Оливье Жиру все ближе к переходу в Милан – "россонери" могут подписать еще двух партнеров француза.

Жиру остается главной целью Милана на текущее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны уже согласовали сроки контракта – француз будет защищать цвета "россонери" до июня 2023 года.

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Кроме этого, Милан заинтересован в переходе Хакима Зиеша и Тьемуе Бакайоко, права на которые принадлежат Челси. Впрочем, "синие" не намерены снижать стоимость за этих игроков.

Отметим, что Жиру сыграл за Челси 31 матч в сезоне 2020/21, записав в свой актив 11 голов. Зиеш провел за лондонцев 39 матчей, отметившись 6 голами и 4 ассистами. Бакайоко же прошлый сезон отыграл в Наполи, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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