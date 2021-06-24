Мілан шукає наступника Хакану Чалханоглу, який "перекочував" в Інтер. Агент Жорже Мендеш запропонував "россонері" замінити турка Хамесом Родрігесом, інформує Corriere dello Sport.

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Колумбієць почувається неоднозначно в Евертоні після відходу Карло Анчелотті, а тому розглядає різноманітні варіанти, зокрема і міланський колектив. Наразі послуги гравця пропонували ще Атлетіко та Наполі.

Контракт Хамеса з мерсисайдцями розрахований до наступного літа, але включає опцію продовження співпраці ще на сезон. У минулій кампанії Родрігес провів 26 матчів на клубному рівні, де відзначився 6-ма м'ячами та 9-ма асистами.

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