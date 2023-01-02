Травма Майка Меньяна оказалась более серьезной, чем ожидалось. Француз не успевает восстановиться к рестарту сезона в Италии, потому Милан вынужден искать еще одного голкипера.

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"Россонери" пытались переманить Марко Спортьелло, но Аталанта требует 7 миллионов евро компенсации за игрока, который летом станет свободным агентом. Первоначальный вариант остаться с Антонио Миранте и Чиприаном Тетерушаном тоже не сработал. Два сверхопытных голкипера не смогли убедить тренерский штаб, что способны выполнить задачи.

Милан вышел на трансферный рынок, но сделал очень неочевидный выбор. "Россонери" договорились с вратарем Гуарани Дэвисом Васкесом, сообщает Фабрицио Романо. Колумбийцу в мае исполнится 25 лет, но он провел только один полноценный сезон на взрослом уровне.

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