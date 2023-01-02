Травма Майка Меньяна виявилася серйознішою, ніж очікувалося. Француз не встигає відновитися до рестарту сезону в Італії, тому Мілан змушений шукати ще одного голкіпера.

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"Россонері" намагалися переманити Марко Спортьєлло, але Аталанта вимагає 7 мільйонів євро компенсації за гравця, який влітку стане вільним агентом. Початковий варіант залишитися з Антоніо Міранте та Чіпріаном Тетерушану теж не спрацював. Два наддосвідчені голкіпери не змогли переконати тренерський штаб, що здатні виконати завдання.

Відтак, Мілан вийшов на трансферний ринок, але зробив дуже неочевидний вибір. "Россонері" домовилися з воротарем Гуарані Девісом Васкесом, повідомляє Фабріціо Романо. Колумбійцю в травні виповниться 25 років, але він наразі провів лише один повноцінний сезон на дорослому рівні.

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