1 января 2023 открылось трансферное окно в Англии, Германии и Франции. 2 января стартует трансферный период в Испании и Италии. Еще через день переходы можно будет регистрировать в Нидерландах и в Португалии.

Зимнее трансферное окно будет продолжаться месяц – до 31 января (кроме Португалии, где дедлайн будет 2 февраля).

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В Украине трансферный период пока что не стартовал. Клубы УПЛ смогут подписывать новых футболистов с 30 января по 1 марта 2023 года.

Зимой европейские клубы не склонны к большим расходам, однако в начале года возможны громкие переходы. Ливерпуль уже оформил за 40 миллионов трансфер Коди Гакпо из ПСВ.

Манчестер Сити торгует Йошко Гвардиола, Бавария ищет нового вратаря на замену травмированному Нойеру, а Жоау Фелиша предлагают многим представителям АПЛ.

Один из самых ожидаемых трансферов 2023-го – Михаил Мудрик в Арсенал. "Канониры" уже сделали официальное предложение Шахтеру, но украинский клуб требует гораздо больше денег. Также английская пресса пишет об интересе Брайтона к Николаю Матвиенко.

ЧМ-2022 создает дополнительный хайп. Аргентинский чемпион Энцо Фернандес стал целью Челси и Ливерпуля. Его партнер Алексис Мак Аллистер из Брайтона также на карандаше топ-клубов. Создатели марокканской сенсации Софьян Амрабат и Аззедин Унахи должны пойти на повышение.

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