Милан копирует модель Аталанты, бывший клуб Шевченко бездарно провалился – рейтинг транжир Серии А
Финансовый 2022 футбольные клубы элитного дивизиона Италии провели очень по-разному.
Ювентус остается клубом, который больше всего платит своим футболистам. В этом году сумма выплат составила 337 миллионов евро. Вторым продолжает идти Интер (248). Замыкает тройку лидеров действующий чемпион Италии, перечисливший игрокам 170 миллионов.
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Рома тратит на уровне с Миланом, хотя это и не отражается в спортивных результатах. Лишь 7 место Аталанты наглядно демонстрирует, почему для бергамасков не стало трагедией непопадание в Лигу чемпионов.
Однако более показательным является рейтинг, отражающий процент зарплатного фонда от общего бюджета клуба. Лидером уже много лет остается Аталанта (51%). Однако к ней уже подбирается Милан (58), показатели которого еще два года назад превышали 90%.
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Среди крупнейших прожигателей денег оказались Парма и Дженоа (по 153%), которые сейчас выступают в Серии В. Пармезанцы планомерно к этому шли, а вот генуэзцы поплатились за амбиции новых владельцев, которые необоснованными тратами надеялись сохранить прописку в элите. Также следует обратить внимание на третье место Специи (105). Клуб Виктора Коваленко также вышел за рамки бюджета. Но здесь следует понимать, что и в целом смета "орлят" достаточно скромная – всего 40 миллионов. У той же Дженоа вдвое больше.
*суммарные расходы на зарплату (млн евро)