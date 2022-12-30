Ювентус остается клубом, который больше всего платит своим футболистам. В этом году сумма выплат составила 337 миллионов евро. Вторым продолжает идти Интер (248). Замыкает тройку лидеров действующий чемпион Италии, перечисливший игрокам 170 миллионов.

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Рома тратит на уровне с Миланом, хотя это и не отражается в спортивных результатах. Лишь 7 место Аталанты наглядно демонстрирует, почему для бергамасков не стало трагедией непопадание в Лигу чемпионов.

Однако более показательным является рейтинг, отражающий процент зарплатного фонда от общего бюджета клуба. Лидером уже много лет остается Аталанта (51%). Однако к ней уже подбирается Милан (58), показатели которого еще два года назад превышали 90%.

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Среди крупнейших прожигателей денег оказались Парма и Дженоа (по 153%), которые сейчас выступают в Серии В. Пармезанцы планомерно к этому шли, а вот генуэзцы поплатились за амбиции новых владельцев, которые необоснованными тратами надеялись сохранить прописку в элите. Также следует обратить внимание на третье место Специи (105). Клуб Виктора Коваленко также вышел за рамки бюджета. Но здесь следует понимать, что и в целом смета "орлят" достаточно скромная – всего 40 миллионов. У той же Дженоа вдвое больше.

*суммарные расходы на зарплату (млн евро)



*процент бюджета, который идет на зарплату (млн евро)

