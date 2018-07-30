Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду провел первую тренировку в туринском клубе.

Криштиану Роналду сегодня, 30 июля, прибыл в Ювентус на свою первую тренировку. Португалец имел отпуск после чемпионата мира-2018.

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Сначала форвард прошел медосмотр, после чего провел тренировку с новыми партнерами по команде.

Криштиану перешел в туринский клуб из Реала за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

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