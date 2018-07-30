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Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

22:33 61 Читати українською
Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду провел первую тренировку в туринском клубе.

Криштиану Роналду сегодня, 30 июля, прибыл в Ювентус на свою первую тренировку. Португалец имел отпуск после чемпионата мира-2018.

После трансфера Роналду перекупщики в несколько раз подняли цены на билеты на матч Парма – Ювентус

Сначала форвард прошел медосмотр, после чего провел тренировку с новыми партнерами по команде.

Криштиану перешел в туринский клуб из Реала за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото

1 августа подопечные Массимилиано Аллегри проведут матч против Сборной звезд МЛС.

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Италия Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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