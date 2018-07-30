Агент Бернарда провел встречу со спортивным директором Милана

Экс-хавбек Шахтера Бернард близок к переходу в итальянский Милан. Агент бразильца провел встречу с Леонардо.

Агент Бернарда зутрився со спортивным директором Милана Леонардо, сообщает Gazzetta dello Sport.

Бернард и Милан ведут переговоры – может быть знаковый трансфер

Бразилец покинул Шахтер этим летом после завершения контракта и находится в поисках нового клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что он также имеет большие шансы на переход в Челси и Монако.

Милан предложил Конте контракт на три года, – СМИ

Бернард выступал в составе "горняков" с 2013 по 2018 годы, выиграв за это время 3 чемпионата и 3 Кубка Украины, а также 4 Суперкубка.