Агент Бернарда провел встречу со спортивным директором Милана

Украина — 19:07 71
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Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием
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AC/DC и Арсенал, Daft Punk и ПСЖ: сеть покоряют оригинальные эмблемы, где объединены группы и футбольные клубыМир — 17:15 108
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"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?Украина — 17:00 313
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Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а Хацкевич не конкурент ФонсекеУкраина — 16:13 1015
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Зинченко не перейдет в Фулхэм: клуб нашел замену украинцуАнглия — 13:27 279
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