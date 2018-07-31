Мілан і Ювентус погодили обмін Бонуччі на Кальдару

"Б'янконері" та "россонері"можуть вже сьогодні завершити обмін захисниками.

Клуби домовились щодо обміну футболістами та незабаром Леонардо Бонуччі повернеться у Ювентус з Мілана, а у зворотньому напрямку поїде Маттія Кальдара, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, жоден з клубів не буде платити за перехід футболіста.

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До слова, Леонардо Бонуччі перейшов у Мілан з Ювентуса влітку 2017 року за 42 млн євро.

У минулому сезоні Бонуччі зіграв за Мілан 51 матч та забив 2 голи. Що стосується Кальдари, то він з січня 2017 року виступав на правах оренди за Аталанту, де непогано себе зарекомендував.

До слова, Мілан вже сьогодні може підписати форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

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