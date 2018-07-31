Стало известно, сколько Милан заплатит за трансфер Игуаина

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин в ближайшее время станет футболистом "россонери".

По информации Gazzetta dello Sport, Милан арендует Игуаина за 18 млн евро с правом первоочередного выкупа форварда за 36 млн евро.

Игуаин подал прошение о трансфере руководству Ювентуса, – СМИ

Кроме этого, сообщается, что аргентинец отказывается идти в аренду без опции обязательного выкупа футболиста по окончании действия арендного соглашения.

Игуаин сыграл за Ювентус 105 матчей и забил 55 голов.

К слову, Гонсало перешел в Юве с Наполи летом 2016 за 90 млн евро.

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