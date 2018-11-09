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Милан и Интер хотят реконструировать Сан-Сиро

17:53 51 Читати українською
Милан и Интер хотят реконструировать Сан-Сиро
Сан-Сиро / Фото: Football Italia

К июню 2020 стадион Сан-Сиро в Милане будет иметь обновленный вид.

Интер и Милан подписали соглашение, подтверждающее совместную работу над проектом реконструкции Сан Сиро в современный стадион, сообщает официальный сайт "нерадзури".

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Стадион в Милане хотят превратить в произведение искусства.

"Совместное использование Сан Сиро – лучший вариант для обоих клубов на данный момент с финансовой и технической точек зрения", – говорится в заявлении.

В городском совете Милана подтвердили планы на реконструкцию арены. Она должна быть завершена до июня 2020 года.

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