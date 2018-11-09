Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду

Дербі Німеччини та Манчестера, міланський вояж Кріштіану Роналду та сподівання на вихід із кризи Монако в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Борусія Дортмунд – Баварія

10 листопада, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після іспанського Ель Класіко та українського Класичного футбольні гурмани можуть покуштувати німецького Der Klassiker. Поєдинки між дортмундською Борусією і мюнхенською Баварією – це завжди принципово гаряче, а цьогоріч варто додати ще й неабияку турнірну мотивацію для обох колективів.

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Зараз "джмелів" і "ротен" розділяють 4 очки, а мюнхенці змушені задовольнятися третім місцем у таблиці Бундесліги. Поразка від Борусії серйозно похитне крісло під керманичем Баварії Ніко Ковачем, якого, схоже, недолюблюють не тільки окремі гравці та їхні дружини, а й уболівальники. Гандикап дортмундців може зрости до 7 очок, а відіграти таку фору до кінця чемпіонату може не встигнути навіть "чарівник" Юпп Хайнкес.

Натомість нічиїй у головному протистоянні Бундесліги зрадіють у Менхенгладбаху. Тамтешня Борусія має однакову кількість очок із Баварією (по 20), а в 11-му турі зіграє з Вердером. Вояж до Бремена, звісно, не з найлегших, але напевне кращий варіант, ніж дуель із дортмундцями чи мюнхенцями.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

11 листопада, 18:30. Манчестер, Етіхад Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Чергова дуель тренерів-антагоністів – Хосепа Гвардіоли та Жозе Моурінью – на чолі колективів із дощового Манчестера. Обидві команди підходять до манкуніанського дербі в доброму гуморі. У мідвік Сіті розтрощив донецький Шахтар у Лізі чемпіонів і майже стовідсотково забезпечив собі вихід до плей-офф, а Юнайтед у вольовому стилі здолав Ювентус у Турині та наблизив 1/8 фіналу й на Олд Траффорд.

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Після вересневої кризи МЮ повернувся на переможний шлях. Команда Моурінью виграла три останніх поєдинки в усіх турнірах із однаковим рахунком (2:1) і покращила своє становище в АПЛ. Перемога ж над лідером турніру в очному протистоянні скоротить відрив до заповітної топ-4. Однак, перемогти Сіті – завдання не з легких. Підопічні Гвардіоли ще не програвали в цьому сезоні Прем'єр-ліги, а найкращий бомбардир чемпіонату Серхіо Агуеро перепочив у середу й готовий збільшити власний доробок.

У сезоні 2017/18 Сіті та Юнайтед обмінялися виїзними перемогами, забивши 8 м'ячів на двох. Результативного протистояння можна очікувати й цього разу, але емоцій може бути менше після яскравих спалахів "містян" і "червоних дияволів" у єврокубках.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Мілан – Ювентус

11 листопада, 21:30. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Гучна вивіска італійської Серії А – протистояння Ломбардії та П'ємонту, а також перший візит до столиці моди гламурного Кріштіану Роналду. Форвард Юве забив феноменальний гол Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів у середу, але цього виявилося замало для перемоги. Та втішатися зайвими ілюзіями фанатам "россонері" не варто – туринцям просто не пощастило.

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Натомість Мілан продовжує не так грати, як страждати під керівництвом Дженнаро Гаттузо. Проте, серії з трьох перемог поспіль виявилося достатньо, щоб піднятися в топ-4 чемпіонату. У четвер "червоно-чорні" вигризли в іспанського Бетіса нічию на виїзді й матимуть лише 2,5 доби на відновлення. Це, вочевидь, і стане ключовою перевагою для Юве, який зобов'язаний набирати свої 3 залікові бали в цій дуелі.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Сельта – Реал

11 листопада, 21:45. Віго, Балаїдос

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мадридський Реал після звільнення Хулена Лопетегі почав оживати, а лідери клубу та вболівальники навіть заговорили про необхідність призначення Сантьяго Соларі керманичем "вершкових" на постійній основі. Будемо відверті, аргентинець зумів струсонути команду, але суперники Реала в трьох переможних матчах під керівництвом в. о. головного тренера були посереднього рівня – Мелілья (Кубок Іспанії), Вальядолід (Ла Ліга) і Вікторія Пльзень (Ліга чемпіонів).

Візит на Балаїдос не обіцяє бути легкою прогулянкою. Із трьох останніх приїздів Мадрида до Віго двічі довелося повертатися назад із нічийними результатами. Глядачі в попередніх 11-ти матчах обох команд у цьогорічній першості побачили аж 66 забитих м'ячів, тому недільний матч цілком може перетворитися на гольовий фестиваль.

Прогноз "Футбол 24": 2:4

Монако – Парі Сен-Жермен

11 листопада, 22:00. Монако, Луї ІІ

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У битві французьких грандів на затишному стадіоні Луї ІІ кризовий Монако прийматиме досі непереможний у чемпіонаті ПСЖ. Відставка Леонарду Жардіма та повернення в рідні пенати легендарного Тьєррі Анрі поки не дали монегаскам бажаного ефекту. У трьох матчах Ліги 1 під керівництвом 41-річного фахівця Монако набрав лише одне очко, заледве врятувавшись у матчі з Діжоном.

Додаємо до цього проблеми клубу за межами футбольних газонів – власника Монако Риболовлєва затримали за звинуваченнями в корупції, й тепер навіть ганебна домашня поразка від Брюгге в Лізі чемпіонів не виглядає дивною. "Червоно-білих" відверто лихоманить, а перед ПСЖ ще жоден французький клуб у сезоні 2018/19 не поставив нерозв'язних завдань. Томас Тухель і Co отримали свою порцію скандалів завдяки Football Leaks, але їдуть до карликового князівства в статусі абсолютного фаворита. А результат прийдешнього матчу може зайвий раз довести, що культовий гравець необов'язково стане культовим тренером. І навпаки...

Прогноз "Футбол 24": 0:3