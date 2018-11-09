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Мілан та Інтер хочуть реконструювати Сан-Сіро

17:53 151 Читать на русском
Мілан та Інтер хочуть реконструювати Сан-Сіро
Сан-Сіро / Фото: Football Italia

До червня 2020 року стадіон Сан-Сіро у Мілані матиме оновлений вигляд.

Інтер та Мілан підписали угоду, що підтверджує спільну роботу над проектом реконструкції Сан Сіро в сучасний стадіон, повідомляє офіційний сайт "нерадзурі".

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Стадіон у Мілані хочуть перетворити у витвір мистецтва.

"Спільне використання Сан Сіро – найкращий варіант для обох клубів на даний момент з фінансової та технічної точок зору", – йдеться в заяві.

У міській раді Мілана підтвердили плани на реконструкції арени. Вона повинна бути завершена до червня 2020 року.

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Теги
Інтер Інтер Мілан Мілан Італія Сан-Сіро
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