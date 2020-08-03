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Милан и Байер желают подписать Годфри – за ним охотится Боруссия Д

20:23 - Читати українською
Милан и Байер желают подписать Годфри – за ним охотится Боруссия Д
Бен Годфри / Reuters

Защитник английского Норвича Бен Годфри продолжает собирать интерес ведущих европейских клубов.

Итальянский Милан и леверкузенский Байер готовы подписать 22-летнего защитника, сообщает Sky Sports.

Челси может продать десяток исполнителей в межсезонье

Из-за вылета из АПЛ Норвич будет продавать ведущих исполнителей в межсезонье. В частности, Годфри покинет расположение "канареек", если английский клуб получит приемлемое предложение. Норвич отпустит центрбека за 30 млн фунтов. Кроме Милана и Байера, им также активно интересуются Боруссия Д и РБ Лейпциг.

В сезоне 2019/20 Бен Годфри провел 33 матча во всех турнирах.

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