Челси может продать десяток исполнителей в межсезонье

В летнее трансферное окно лондонский Челси, похоже, ждет серьезная кадровая революция. Стэмфорд Бридж могут покинуть до 10-ти игроков первой команды.

Руководство "синих" готовит кадровые изменения перед новым сезоном, сообщает The Times.

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Челси может отпустить до десятка исполнителей. Скорее всего, уйдет в аренду Кепа Аррисабалага, проваливший сезон 2019/20. Лондонцы также готовы выслушать предложения по Зума, Кристенсену, Эмерсону, Маркосу Алонсо. Кроме того, тренерский штаб может попрощаться с Н'Голо Канте из-за травматичности хавбека. В свою очередь на форварда Миши Батшуаи претендует Лидс.

К слову, в статусе свободного агента Челси покинул Педро Родригес. Близок к уходу и Виллиан, на которого претендует лондонский Арсенал.

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