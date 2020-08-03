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Мілан і Байєр прагнуть підписати Годфрі – за ним полює Борусія Д

20:21 - Читать на русском
Мілан і Байєр прагнуть підписати Годфрі – за ним полює Борусія Д
Бен Годфрі / Reuters

Оборонець англійського Норвіча Бен Годфрі продовжує збирати інтерес провідних європейських клубів.

Італійський Мілан і леверкузенський Байєр готові підписати 22-річного оборонця, повідомляє Sky Sports.

Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння

Через виліт із АПЛ Норвіч буде продавати провідних виконавців у міжсезоння. Зокрема, Годфрі покине розташування "канарок", якщо англійський клуб отримає прийнятну пропозицію. Норвіч відпустить центрбека за 30 млн фунтів. Окрім Мілана та Байєра, ним також активно цікавляться Борусія Д і РБ Лейпциг.

У сезоні 2019/20 Бен Годфрі провів 33 матчі в усіх турнірах.

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