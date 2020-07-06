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Боруссия Д может переманить очередного таланта из АПЛ

16:00 - Читати українською
Боруссия Д может переманить очередного таланта из АПЛ
Бен Годфри (слева) / Reuters

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитника аутсайдера чемпионата Англии Норвича – Бена Годфри.

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На трансфер Годфри Боруссия Д якобы готова потратить 25 млн фунтов. Защитник, который также может сыграть опорника, поразил скаутов дортмундцев и может перебраться в Бундеслигу уже в ближайшее трансферное окно. Помочь переходу 22-летнего исполнителя, которым интересовались английские Тоттенхэм и Арсенал, может вылет Норвича из АПЛ.

К слову, в нынешнем сезоне Бен Годфри провел 28 матчей во всех турнирах.

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