Милан испытывает определенные трудности с подписанием новичков во время летнего трансферного окна. Клуб смог подписать только Дивока Ориджи в качестве свободного агента. Главная цель чемпиона Италии остается неизменной – "россонери" пытаются приобрести Шарля де Кетеларе, однако проблема заключается в финансовых аппетитах Брюгге.

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21-летний бельгийский атакующий хавбек согласен на переход и даже договорился о личном контракте. Милан предлагал за него 30 миллионов евро + 5 миллионов бонусов, однако Брюгге, по информации Football Italia, хочет получить 37 миллионов – именно столько предлагает Лидс. Два раунда переговоров между клубами завершились безрезультатно, как и вчерашний прилет делегации из Италии.

Тем не менее, журналист Calciomercatoweb Даниэле Лонго сообщает, что миланцы продолжат переговоры завтра и попытаются уговорить Брюгге на трансфер до конца недели. В случае неудачи чемпион Италии выйдет из переговоров. Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, заявил, что "россонери" близки к подписанию де Кателаре. Возможные переговоры в среду должны завершиться официальным предложением со стороны итальянцев и заключением соглашения о трансфере.

В прошлом сезоне 21-летний партнер Эдуарда Соболя провел за Брюгге 49 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Де Кетеларе с одинаковым успехом может сыграть на любой позиции в нападении.

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