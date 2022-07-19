Мілан має певні проблеми з підписанням новачків під час літнього трансферного вікна. Клуб до середини липня зміг підписати лише Дівока Оріджі в якості вільного агента. Головна ціль чемпіона Італії залишається незмінною – "россонері" намагаються підписати Шарля де Кетеларе, однак проблемою залишаються фінансові апетити Брюгге.

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21-річний бельгійський атакувальний хавбек згоден на перехід і навіть домовився щодо особистого контракту. Мілан пропонував за нього 30 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусів, однак Брюгге, згідно з інформацією Football Italia, хоче отримати 37 мільйонів – саме стільки пропонує Лідс. Два раунди перемовин між клубами завершились безрезультатно, як і вчорашній приліт делегації з Італії.

Тим не менш, журналіст Calciomercatoweb Даніеле Лонго повідомляє, що міланці продовжать перемовини завтра й спробують вмовити Брюгге на трансфер до кінця тижня. У випадку невдачі Мілан вийде з переговорів. Інсайдер Фабріціо Романо, своєю чергою, заявив уночі, що "россонері" наблизились до підписання де Кателаре. Можливі перемовини у середу повинні завершитись офіційною пропозицію з боку італійців та укладенням угоди про трансфер.

У минулому сезоні 21-річний партнер Едуарда Соболя провів за Брюгге 49 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач. Де Кетеларе з однаковим успіхом може зіграти на будь-якій позиції в нападі.

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