Лидер центра поля Милана может переехать на Туманный Альбион и принести итальянцам не только деньги, но и перспективного центрхава.

Согласно информации Fichajes.net, у Манчестер Юнайтед большие планы на Исмаэля Беннасера. Эрик Тен Хаг желает усилить алжирским хавбеком центр поля "дьяволов", однако выкупить его у Милана будет непросто.

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Контракт Исмаэля с "россонери" рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость Беннасера ​​оценивается не менее чем в 45 миллионов евро. Идея МЮ заключается в обмене – за алжирца манкунианцы предлагают Донни ван де Беека с доплатой.

Силу позиции "дьяволов" должен добавить корпоративный хаос, возникший в лагере Милана после перехода контрольного пакета акций компании Red Bird. Из-за него у клуба есть проблемы на трансферном рынке – на середину июля "россонери" подписали всего одного новичка. Им стал Девок Ориджи.

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