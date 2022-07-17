Результат для "россонери" организовал Оливье Жиру, оформивший дубль. Также внимания заслуживает изысканный ассист Анте Ребича. Хорват элегантно сыграл пяткой, а по завершении игры поднял трофей над головой как капитан.

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Однако этот матч заслуживает внимания не из-за победы действующих чемпионов Серии А и действий отдельных футболистов. Главная заслуга у немецкого клуба, который тестировал новый взгляд на трансляцию футбольных поединков.

На футболистах Кельна были закреплены специальные камеры (так называемые Body Cams). Они дают возможность увидеть игровой момент с позиции футболиста. Однако главная изюминка в том, что можно услышать общение игроков – между собой, с арбитром или главным тренером.

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Конечно, картинке не хватает стабилизации, и она все еще имеет определенные ограничения. В частности, не может изменять фокус вслед за поворотом головы футболиста, а показывает исключительно то, что перед ее объективом. Однако даже эта технология уже позволяет увидеть гораздо больше деталей футбольного матча.