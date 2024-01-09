Румунський центрбек став одним із відкриттів першої половини сезону. Все іде до того, що далі Дженоа доведеться грати без одного зі своїх лідерів. У запрошенні Раду Дрегушіна зацікавлені Мілан, Баварія, Тоттенхем і Наполі.

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Найслабші позиції в італійських клубів. "Партенопейці" не готові конкурувати фінансово. Натомість "россонері" могли розраховувати лише на те, що Дженоа погодиться включити в угоду Лоренцо Коломбо, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Грошима Мілан може заплатити лише половину з того, що пропонують інші.

Дуже сильна позиція Баварії, яка може виплати суму трансферу тут і зараз. Однак, за інформацією Фабріціо Романо, фаворитом у боротьбі за Раду Дрегушіна став Тоттенхем. Лондонці запропонували Дженоа гарантовані 25 мільйонів євро і ще 5 млн бонусів, також до Генуї на правах оренди до кінця сезону має вирушити правий захисник "шпор" Джед Спенс.

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Контракт Раду Дрегушіна з Дженоа розрахований до 2027 року. В поточному сезоні він зіграв у 22 матчі, забивши два голи та віддавши один асист. Слід зауважити, що 20% від суми трансферу румуна отримає Ювентус, який влітку продав "грифонам" права на гравця за 5,5 млн євро.