У защитника Тоттенхэма Эрика Дайера есть все шансы продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Похоже, Бавария наладила прекрасные отношения с лондонским клубом, у которого летом купила Харри Кейна. По этому же маршруту зимой должен перебраться Дайер. Стороны смогли быстро прийти к соглашению, сообщает Флориан Плеттенберг.

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Для 29-летнего англичанина это будет шанс перезапустить карьеру, поскольку новый тренер Тоттенхэма рассчитывает на других исполнителей. Томас Тухель ценит Дайера за тактическую гибкость и его умение закрыть сразу несколько позиций на поле.

Ожидается, что трансфер закроют, как только Тоттенхэм подпишет Раду Дрегушина из Дженоа. Однако Бавария будет давить, чтобы Эрик Дайер был в команде уже до следующего матча команды, запланированного на 12 января.

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