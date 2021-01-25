"Мы играем для прохода в следующий этап, ведь уважаем этот турнир. В последнем дерби (1:2) мы пропустили дважды, но завтра должны быть более убийственными и решительными, это будет очень важно.

Милан нацелился на подписание звезды Аякса

Милан – это не только Ибрагимович. У нас есть Лукаку и Лаутаро Мартинес. Они всегда отдаются по полной, иногда нападающему может повезти, иногда – нет", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, матч четвертьфинала Кубка Италии между Интером и Миланом состоится завтра, начало в 21:45.

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