"Ми граємо для проходу в наступний етап, адже поважаємо цей турнір. В останньому дербі (1:2) ми пропустили двічі, але завтра повинні бути більш вбивчими та рішучими, це буде дуже важливо.

Мілан націлився на підписання зірки Аякса

Мілан – це не тільки Ібрагімовіч. У нас є Лукаку та Лаутаро Мартінес. Вони завжди віддаються на повну, іноді нападнику може пощастити, інколи – ні", – наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, матч чвертьфіналу Кубка Італії між Інтером та Міланом відбудеться завтра, початок о 21:45.

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