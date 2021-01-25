"Мілан – це не лише Ібрагімовіч": Конте закликав Інтер уникнути помилок попереднього дербі
Головний тренер Інтера Антоніо Конте розповів про підготовку до матчу 1/4 фіналу Кубка Італії проти Мілана.
"Ми граємо для проходу в наступний етап, адже поважаємо цей турнір. В останньому дербі (1:2) ми пропустили двічі, але завтра повинні бути більш вбивчими та рішучими, це буде дуже важливо.
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Мілан – це не тільки Ібрагімовіч. У нас є Лукаку та Лаутаро Мартінес. Вони завжди віддаються на повну, іноді нападнику може пощастити, інколи – ні", – наводить слова Конте Football Italia.
Нагадаємо, матч чвертьфіналу Кубка Італії між Інтером та Міланом відбудеться завтра, початок о 21:45.
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