Миланский клуб не против усилить линию обороны. Лисандро Мартинес попал на радары.

23-летний защитник заинтересовал "россонери". Клуб готов уже зимой усилиться Мартинесом, сообщает Todofichajes.

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Милан хочет подписать Лисандро на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа летом. Правда, Аякс хочет сразу осуществить полноценный переход. Портал Transfermarkt оценивает Мартинеса в 20 млн евро.

Заметим, контракт аргентинского защитника с нидерландским клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он является одним из лидеров "уланов" – провел 18 матчей и даже забил 2 мяча.

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