"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Легке життя Баварії, непробивний Атлетіко та останній матч Лемпарда з Челсі – в нашому матеріалі.

Навіть "магія" не зупиняє Сімеоне на шляху до чемпіонства

Атлетіко страшно стабільний – після поразки від Реала команда йде без втрат. У неділю "матрацники" впоралися з грозою авторитетів. Валенсія хоч і котиться в прірву, але грандів щипає: розгромили Реал, відібрали очки в Барси. На Ванда Метрополітано валенсійці також застосували магію поза Хогвартсом – серб Рачіч поклав красу метрів з 30. А як інакше пробивати Облака, який пропускає 0,44 гола за гру? Однак Феліш і Суарес схилили шальки терезів на користь Атлетіко.

Сімеоне мчить до титулу (+7 від Реала з грою в запасі), паралельно врізноманітнюючи гру команди. Працює гібридна схема з Ермосо, по-справжньому ожив Лемар, а Суарес очолює бомбардирські перегони Ла Ліги. Барселона, позбувшись уругвайця, виглядає не так переконливо, але повернулася на переможний шлях. На полі Ельче за відсутності дискваліфікованого Мессі демонструвати ефектний дриблінг довелося Де Йонгу (у Френкі гол+пас). Реал завдяки розгрому Алавеса зберіг друге місце: Азар забив третій гол в сезоні, однак успіх знову принесла стара гвардія.

Баварія шкутильгає, інші повзуть

Рекордмайстер дуже далекий від оптимальних кондицій, але гандикап росте. Суперники відстали вже на 7 очок – настав час вручати салатницю? Примарну інтригу зберігають проблеми самої Баварії. До Гансі Фліка накопичилося чимало питань щодо кадрових рішень, мюнхенська оборона дала розгулятися навіть Шальке (8 ударів з меж штрафного), однак все байдуже, коли в складі є Лєвандовскі (побив нові рекорди), Мюллєр і Кімміх. Йозуа провів божевільний матч на Фелтінс-Арені, вирізавши три геніальні асисти.

А що конкуренти? Які там конкуренти... Безсистемний Дортмунд влетів Гладбаху, перекресливши стандартами здобутки Санчо та Холанда, і відкотився за межі єврокубкової зони. Лейпциг підтримав "чорно-жовтих" колег: теж влаштував клоунаду на стандартах і програв передостанній команді чемпіонату. А Леверкузена вистачило лише на один матч протягом тижня – після ефектної перемоги над БД зморений Байєр вдома поступився Вольфсбургу. Втім, нічого нового, типова Бундесліга. Багато видовища (за вікенд – 4 голи в середньому на матч), а боротьба скрізь, крім чемпіонства.

Сульшер вперше обіграв Клоппа, а Фернандеш скинув облік Озіла

Норвежець, напевно, легко проміняв би кубковий успіх на перемогу в чемпіонаті тиждень тому, але й так непогано. Скептики вже зачекалися, коли ж Юнайтед посиплеться. А в Ліверпуля одні мінуси: основа не відпочила, програли принциповий матч, вилетіли з Кубка Англії і продовжили жахливу серію (одна перемога в 7 матчах і та над дітьми з Астон Вілли).

Фірмові контратаки Рашфорда і Грінвуда вибухнули ефектніше за зв'язку Салаха та Фірміно. У чемпіонаті оборона Ліверпуля класно ловила "дияволів" в офсайдну пастку, однак на кубок в центр захисту вийшов Ріс Вільямс і все зіпсував. Окремо потрібно виділити Погба – два голи прийшли після його гри у відборі. Поль у вогні, фани МЮ моляться, щоб він якнайдовше зберіг мотивацію.

А героєм матчу став Фернандеш. Португальця почали звинувачувати в синдромі Озіла – мовляв, феєрить з середняками та відходить у тінь в топ-матчах. Бруну відповів шикарнючим вироком Ліверпулю.

Старання Ярмоленка, парадокси Арсенала та біди Челсі

Кубкові пригоди провідних лондонських клубів насправді не подарували сюрпризів. До несподіваних результатів можна зарахувати поразку Арсенала від Саутгемптона, але зараз "святі" не гірші за "канонірів". Тим більше, що Артета на кубок дав відпочинок для юних новоспечених лідерів Саки та Сміта-Роу, а списані Вілліан і Пепе не організували жодного гола.

Лемпард прощається з Челсі після поєдинку проти Лутона. Перемога не могла змінити планів керівництва і не змінила – Френкі звільнений. Символічно, що останню звитягу приніс один з його протеже (Таммі Абрахам оформив хет-трик). У попередніх матчах команду тягнув інший протеже (Маунт став найкращим у кризовий період). А сотні мільйонів, витрачені на новачків, згоряли на очах. У грі з Лутоном Хаверц не пройшов у основу, а Вернер продовжив ганьбитися, не реалізувавши пенальті. Та й Кепу тренер не реанімував (вчора голкіпер пропустив черговий кумедний гол через безвольність оборони).

Андрій Ярмоленко голом і передгольовим пасом допоміг Вест Хему пройти далі в Кубку Англії. Українець гідно відіграв у некомфортній ролі та підтвердив статус "першого запасного" на позицію центрфорварда. Олександр Зінченко, як основний лівий захисник Ман Сіті, отримав перепочинок у другорядному турнірі, а на його місці без особливого блиску пограли Менді та Ляпорт.

"Ярмоленко показав те, що часто робить для України": Англія хвалить Андрія за класний гол, а фани бояться його успіху

Мілан розбили на Сан-Сіро – з позиції Маліновського лилася небезпека

"Россонері" зазнали другої поразки в чемпіонаті (однак залишилися лідером, адже Інтер вперто відмовляється очолити Серію А). І якщо з Ювентусом просто забракло сил, то проти персонального пресингу Аталанти взагалі не було шансів. Без Чалханоглу та Беннасера нікому просувати м'яч через центр, дискваліфікація капітана Романьйолі вдарила по обороні, а Ібра залишився в тіні! Златана зжер майстер агресивної гри один в один Крістіан Ромеро.

Руслан Маліновський, якому в попередніх матчах довіряли місце в старті, на Мілан опинився в запасі. Нічого дивного – конкурувати з топовим Ілічічем дуже складно. Словенець хазяйнував на правому півфланзі Сан-Сіро та й загалом набрав фантастичну форму (ознак нещодавньої депресії не помітно). Як, власне, вся Аталанта. 10-матчева безпрограшна серія наблизила бергамасків впритул до зони ЛЧ.

Аталанта розгромила Мілан: неготовність "россонері" до Скудетто, топ-клас Ілічіча та Ко і 6 хороших хвилин Маліновського

Замикає топ-4 Ювентус, який спокійно обіграв Болонью. А головними конкурентами Аталанти залишаються римляни: футболісти Роми ефектною перестрілкою зі Спецією врятували роботу Фонсеці, Лаціо підтвердив вихід з кризи перемогою над Сассуоло, а Наполі навпаки нагадав про свої проблеми жахливою грою і жахливим результатом проти Верони.