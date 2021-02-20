Форвард Милана Марио Манджукич не будет участвовать в матче 23-го тура Серии А, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

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Причиной пропуска дерби с Интером является мышечное повреждение, которое ветеран получил в первом матче 1/16 финала ЛЕ против Црвены Звезды (2:2). Тогда хорвата заменили на 82-й минуте. Сегодня, 20 февраля, Марио даже не прибыл на тренировку Милана. К слову, в противостоянии Лиги Европы также травмировал бедро Исмаэль Беннасер.

Заметим, Манджукич присоединился к команде Пиоли около месяца назад. 34-летний форвард сыграл 5 матчей в футболке Милана, но пока результативными действиями не отличался.

Дерби делла Мадоннина состоится уже завтра, 21 февраля. Начало запланировано на 16:00.

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