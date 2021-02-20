Форвард Мілана Маріо Манджукіч не братиме участі у матчі 23-го туру Серії А, повідомляє сайт Джанлуки ді Марціо.

Ібрагімовіча ображали на етнічному підґрунті у матчі з Црвеною Звездою – клуб вже попросив вибачення

Причиною пропуску дербі з Інтером є м'язове пошкодження, яке ветеран отримав у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ проти Црвени Звезди (2:2). Тоді хорвата замінили на 82-й хвилині. Сьогодні, 20 лютого, Маріо навіть не прибув на тренування Мілана. До слова, в протистоянні Ліги Європи також травмував бедро Ісмаель Беннасер.

Зауважимо, Манджукіч приєднався до команди Піолі близько місяця тому. 34-річний форвард зіграв 5 поєдинків у футболці Мілана, але поки результативними діями не відзначався.

Дербі делла Мадонніна відбудеться вже завтра, 21 лютого. Початок матчу запланований на 16:00.

Маліновський може звільнити Гаттузо, Гвардіола проекзаменує учня, Інтер та Мілан вирішать долю Скудетто: прев'ю вікенду