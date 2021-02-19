Во время первого матча 1/16 финала Црвена Звезда – Милан (2:2) с форвардом "россонери" Златаном Ибрагимовичом произошел досадный эпизод.

Милан сыграл вничью на выезде с сербами, а Ибрагимович провел всю игру в запасе. После поединка в Twitter появилось видео, на котором форвард стал жертвой оскорблений на этнической почве.

Драма со смешным автоголом, удалением и двумя пенальти в видеообзоре матча Црвена Звезда – Милан – 2:2

Ибру, в частности, называли "балиджой", что является очень оскорбительным для боснийских мусульман (Златан родился в Швеции в семье боснийца с мусульманским вероисповеданием). Правда, игрок "россонери" никак не реагировал на эти высказывания.

Црвена Звезда уже выступила с извинениями перед футболистом. В клубе пообещали найти и наказать виновных.

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