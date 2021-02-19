Топові європейські чемпіонати на вихідних запалять гарячими двобоями, різноманітними дербі, а також не обійдеться і без участі українських легіонерів. Традиційна низка причин від Футбол 24 – чому "мастхев" переглянути зазначені матчі.

Айнтрахт – Баварія

20 лютого, 16:30. Франкфурт-на-Майні, Комерцбанк-арена

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: битва лідерів чемпіонату Німеччини. Айнтрахт на шаленому ходу і за останні два місяці команда видала майже максимальний результат у Бундеслізі. За цей час франкфуртці подолали шлях з нижньої частини таблиці і зараз гордо розташувались на третьому місці. Повернення Луки Йовіча з Реала, лише додало впевненості команді. Серб ще не з'являвся у старті, а вже встиг забити три м'ячі. Очевидно, що шанси Айнтрахта похитнути Баварію на троні – мінімальні (10 очок різниці), але закріпитись у зоні ЛЧ та попсувати нерви абсолютному чемпіону – чому б і ні.

Минулого туру Армінія нагадала мюнхенцям, що вони також "смертні" (3:3), тому недооцінки від Баварії не варто очікувати. Але не все так гладко у команди Фліка, чинний чемпіон Німеччии страждає від переповненого лазарету, а попереду ще виїзний матч проти Лаціо в ЛЧ. У попередній зустрічі цих суперників Баварія принизила Айнтрахт (5:0).

Ліверпуль – Евертон

20 лютого, 19:30. Ліверпуль, Енфілд.

Пряма трансляція на Setanta Sports та онлайн-трансляція на Футбол 24.

Чому потрібно подивитися: мерсисайдське дербі не потребує додаткової реклами. Юрген Клопп вже остаточно змирився, що його підопічні будуть змушені віддати трофей АПЛ після завершення нинішнього сезону, про що німець відверто заявляв. Основна ціль Ліверпуля в АПЛ – топ-4, але останні три матчі програні, а до дербі "червоні" підходять на 6-й сходинці. У вівторок мерсисайдці на виїзді впорались з РБ Лейпциг (0:2) у ЛЧ, тому настрій у таборі команди обнадійливий.

Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний

Евертон впритул наблизився до свого принципового конкурента в таблиці (7-ме місце), що додає лише гостроти до протистояння, між супениками три очки. Анчелотті привчив фанів "ірисок" до хороших результатів, через що дві поразки поспіль (від Сіті та Фулхема) виликають певний подив та занепокоєння. Очки у дербі з Ліверпулем можуть пробачити все італійському фахівцю.

Мілан – Інтер

21 лютого, 16:00. Мілан, Сан-Сіро.

Пряма трансляція на ТК Футбол 2.

Чому потрібно подивитися: дербі делла Мадонніна. Мілан дозволив своїм прихильникам повірити у казку, яку добряче підпсували останні поразки від Аталанти та Спеції. Тим не менше підопічні Піолі лише на один заліковий бал відстають від лідера перегонів Серії А. Також міланці втратили перемогу в останній зустрічі ЛЄ проти Црвени Звезди (2:2), що не сприятиме повній концентрації "россонері" на найближчому дербі.

Натомість Інтеру втрачати абсолютно нічого. Команда Конте вилетіла з усіх турнірів та організувала ідеальне середовище для походу за Скудетто. Надихнувшись осічкою Мілана зі Спецією (0:2), Інтер впорався з Лаціо та забрав собі першу сходинку. Після конфлікту Антоніо Конте з президентом Юве тренер отримав додаткову порцію мотивації, щоб не підпустити туринців до 10-го поспіль трофею Серії А і, схоже, в Інтера є усе для цього потрібне.

Арсенал – Манчестер Сіті

21 лютого, 18:30. Лондон, Емірейтс.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: чергова дуель вчителя та учня. За що змагається Арсенал у нинішньому сезоні – достеменно не знає ніхто. У команди Артети вже достатній гандикап, щоб не хвилюватись за виліт, але боротьба за топ-4 виглядає також примарною. На карті стоїть лише честь клубу та бажання Мікеля Артети здолати свого наставника. Чи буде достатньо цих двох факторів "канонірам" – сумнівно.

"Нам більше не треба грати в АПЛ": Гвардіола здивував оцінкою турнірного становища Манчестер Сіті

Гвардіола нарешті завів свою "машину" і таранить абсолютно все на своєму шляху до трофею. Для повного розуміння ситуації – 17 перемог поспіль. Головний тренер вже навіть дозволяє собі необережні жарти в пресі, що Сіті вже став чемпіоном. Перша сходинка таблиці і відрив від Юнайтед на 10 очок, підкреслюють, що у кожному жарті є частка правди. Для українських вболівальників вдвічі приємніше, що Олександр Зінченко є вагомою частиною цього успіху "містян". Зіна взяв участь в 2/3 матчів цієї вражаючої серії і важко знайти причину, чому Олександр повинен пропустити виїзд на Емірейтс.

Аталанта – Наполі

21 лютого, 19:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на ТК Футбол 2.

Чому потрібно подивитися: боротьба італійських грандів з українським присмаком. Не минуло і трьох тижнів як бергамаски обігрували Наполі (3:1) півфіналі Кубка Італії. Цього разу ставки теж високі, перемога може дозволити Аталанті вибити суперника з 5-го місця, а за успішного збігу обставин Маліновський і компанія ризикують посунути Юве з 4-ї сходинки. Роль українця у найближчому поєдинку залишається під питанням, безсумнівно, Руслан отримає свої хвилини проти неаполтаців, але чи довірить Гасперіні йому місце у старті – побачимо вже у неділю. Не варто також забувати і про Віктора Коваленка, який вже двічі потрапляв до заявки на гру, дебют в Серії А у матчі проти Наполі – звучить потужно.

У команди Гаттузо зараз справи не найкращі, неаполітанці за останні тижні втратили багато очок у чемпіонаті Італії, вилетіли з Кубка та покинули топ-4 Серії А, а в 1/16 фіналу Ліги Європи несподівано програли Гранаді (0:2). Італійська преса активно шукає фахівців на заміну головному тренеру Наполі, який, схоже, не допрацює до завершення нинішнього сезону.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео