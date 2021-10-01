Джюнейт Чакыр рискует серьезно поплатиться за свою ошибку в матче 2-го тура Лиги чемпионов между Миланом и Атлетико (2:1).

УЕФА как минимум на один тур отстранит 44-летнего турка и Абдулкадира Битигена, который отвечал за VAR, информирует Gazzetta dello Sport.

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На 29-й минуте Чакыр показал вторую желтую карточку хавбеку Милана Франку Кессье, но главная претензия "россонери" касается компенсированного времени. Арбитр назначил пенальти за руку Калулу, проигнорировав тот факт, что полузащитник Атлетико Тома Лемар сыграл верхней конечностью еще раньше. Битиген не изменил ошибочное решение, и Луис Суарес принес мадридцам скандальную победу.

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После матча Милан подал жалобу, которая может привести к длительному отстранению Чакыра. В ближайших поединках еврокубков турку точно не следует рассчитывать на работу.

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