Атлетико на последних минутах вырвал победу над Миланом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка Милан – Атлетико на "Футбол 24".

Милан вышел вперед в середине первого тайма: после розыгрыша углового Диаш отдал на Леау, а тот пробил точно в угол ворот. Но "россонери" уже через 9 минут остались в меньшинстве – вторую желтую получил Кессье.

Лига чемпионов: Атлетико вырвал победу над Миланом, Ливерпуль унизил Порту, Брюгге с Соболем одолел РБ Лейпциг

Атлетико смог воспользоваться этим лишь в конце встречи – Гризманн после скидки Лоди сравнял счет, а в добавленное время Суарес добил Милан ударом с пенальти. Таким образом, "матрасники" поднялись на 2 место, набрав 4 очка, а Милан с 0 зачетных баллов замыкает группу B.