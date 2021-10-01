Джюнейт Чакир ризикує серйозно поплатитися за свою помилку в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів між Міланом та Атлетіко (2:1).

УЄФА щонайменше на один тур відсторонить 44-річного турка та Абдулкадіра Бітігена, який відповідав за VAR, інформує Gazzetta dello Sport.

Перший гол Грізманна після повернення та прикра поразка "россонері" у відеоогляді матчу Мілан – Атлетіко – 1:2

На 29-й хвилині Чакир показав другу жовту картку хавбеку Мілана Франку Кессьє, але головна претензія "россонері" стосується компенсованого часу. Арбітр призначив пенальті за руку Калулу, проігнорувавши той факт, що півзахисник Атлетіко Тома Лемар зіграв верхньою кінцівкою ще раніше. Бітіген не змінив помилкового рішення, і Луїс Суарес приніс мадридцям скандальну перемогу.

Хочеш відчути справжню футбольну атмосферу? Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів за келихом Żubrówka. Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Після матчу Мілан подав скаргу, яка може призвести до тривалого відсторонення Чакира. У найближчих поєдинках єврокубків турку точно не слід розраховувати на роботу.

Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду