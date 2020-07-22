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Милан – Аталанта: "россонери" имеют катастрофические потери перед игрой с Малиновским и компанией

15:28 - Читати українською
Милан – Аталанта: "россонери" имеют катастрофические потери перед игрой с Малиновским и компанией
Романьоли и Ибрагимович / Getty Images

Милан готовится к матчу 36 тура Серии А против Аталанты с большими кадровыми проблемами.

 

Наставник "россонери" Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на трех ключевых игроков, информирует
Football Italia.

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Левый защитник Тео Эрнандес и хавбек Исмаэль Беннасер получили дисквалификации за перебор желтых карточек. Не поможет команде и Алессио Романьоли. У капитана Милана есть проблемы с мышцами, из-за которых он рискует пропустить всю концовку чемпионата.

Напомним, матч Милан – Аталанта состоится 24 июля. Хозяева уже гарантировали себе минимум квалификацию Лиги Европы на следующий сезон, а команда Руслана Малиновского борется за серебряные медали.

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Теги
Италия Алессио Алессио Романьоли Милан Милан Тео Тео Эрнандес Исмаэль Исмаэль Беннасер Милан - Аталанта
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