Милан – Аталанта: "россонери" имеют катастрофические потери перед игрой с Малиновским и компанией

Милан готовится к матчу 36 тура Серии А против Аталанты с большими кадровыми проблемами.

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Football Italia.

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Левый защитник Тео Эрнандес и хавбек Исмаэль Беннасер получили дисквалификации за перебор желтых карточек. Не поможет команде и Алессио Романьоли. У капитана Милана есть проблемы с мышцами, из-за которых он рискует пропустить всю концовку чемпионата.

Напомним, матч Милан – Аталанта состоится 24 июля. Хозяева уже гарантировали себе минимум квалификацию Лиги Европы на следующий сезон, а команда Руслана Малиновского борется за серебряные медали.

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