Милан – Аталанта: "россонери" имеют катастрофические потери перед игрой с Малиновским и компанией

Наставник "россонери" Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на трех ключевых игроков, информирует
Football Italia.
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Левый защитник Тео Эрнандес и хавбек Исмаэль Беннасер получили дисквалификации за перебор желтых карточек. Не поможет команде и Алессио Романьоли. У капитана Милана есть проблемы с мышцами, из-за которых он рискует пропустить всю концовку чемпионата.
Напомним, матч Милан – Аталанта состоится 24 июля. Хозяева уже гарантировали себе минимум квалификацию Лиги Европы на следующий сезон, а команда Руслана Малиновского борется за серебряные медали.
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