Малиновский помог Аталанте продлить победную серию в горячем матче Серии А – Гасперини снова удалили

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Болонья, стартовал в 20:30. В первом круге команда Михайловича обыграла "Богиню" (2:1). Малиновский забил Болонье тогда единственный гол своей команды. Аталанта 7 лет не теряла очков против "россоблю" в родных стенах. Команда Гасперини выглядела очень уверенно в последних домашних матчах сезона Серии А, ведь после карантина выиграла 5 матчей из 5 на Атлети Адзурри д'Италия. За этот промежуток времени 4 раза бергамаскb побеждали с разницей минимум в 2 гола, а средняя результативность установилась на невероятном уровне 3,4 гола за матч.

Аталанта – Болонья: Малиновский с планами на реванш – онлайн-трансляция матча Серии А

Первый удар на 8-й минуте. Дуван Сапата с рикошетом приложился из-за пределов штрафной в руки голкиперу. Болонья неожиданно уверенно контролирует мяч под 60% в первые 10 минут. Удар Сориано, хоть и с дальнего расстояния, был чрезвычайно прицельным и мощным – Голлини потянул в классном прыжке. Отличный прессинг ребят Михайловича по всему полю, мало свободных зон на половине поля гостей. Очень трудно Аталанте, 2:3 по ударам в пользу соперника. Голлини выходит из ворот, и только это помогает избежать расстрела после паса за спины.

Круто сыграл Пашалич на паузе, Де Рон дальше на Гомеса, но Папу промахнулся из выгодной позиции. Барроу ответил на 20-й. Никто не мешал, однако снаряд прошел рядом со штангой. Сапата дважды подряд действует как баскетбольный центровой, Пашалич пробивал метров с 10 после его скидки, польский вратарь Скорупски выручил Болонью. Дуван со всей силы пробил в ногу сопернику вместо по воротам, это было очень больно. Паломино совершенно свободен в штрафной, едва не стал центральный защитник автором ассиста, выбили в последний момент.

Казалось, ненадолго хватило "россоблю". Посыпались моменты и удары на их ворота. Но начался определенный перелом. Начало положила мощная агрессия за пределами поля. Отборная итальянская ругань между двумя тренерами, которую слышно на всю планету. Только Гасперини почему-то получил красную карточку, а Михайлович – желтую. "Какого х** ты говоришь что-то моим ребятам? Поговори со своими. Иди ты на х**, долбаный говнюк. Не твое собачье дело. Говори своим. Не морочь мне яйца", – кричал сербский наставник после жесткого фола игрока Аталанты. Самое интересное, что в этой дискуссии звучал призыв уважать мнение от одного из тренеров другому. Гасперини не понял, почему удалили только его и обратился к судье: "Что за дерьмо вы творите".

Барроу пробил со штрафного метров с 25 – Голлини перевел в перекладину. Быстрое добивание, удар мимо. Через 10 минут после перерыва 7 ударов Аталанты против единственной попытки гостей. Муриель вышел очень продуктивно, заменил именно Луис, а не Малиновский, Пашалича, который невнятно играл под нападающим. Бергамаски были очень близки к взя тию ворот в паре случаев, но все еще 0:0. Барроу замыкал прострел после прохода Тамиясу – в касание с 11 метров, выше. И тут же наказание. На 62-й Муриель забил 18-й гол в сезоне. Разыграли на правом фланге, Сапата выкатил под удар, а колумбиец стал первым, кто пробил без шансов для Скорупски. Малиновский готовится выйти, но пока не снимает манишку.

Руслан заменил капитана Гомеса на 66-й. Тройная замена от помощника Гасперини. Малиновский неплохо подал штрафной, вратарь выбил кулаками. Впоследствии украинец решил прорваться через розыгрыш с партнером, пас которого не прошел в последний момент. Просил пенальти воспитанник Шахтера, но арбитр решил, что он сам врезался в защитника. Еще и соперник коленом влетел в голову Руслана, когда тот пытался подняться с газона.

Классно врывался Мали в штрафную Болоньи, но партнер не выполнил. Хавбека сборной Украины скосили в рамках правил, когда замешкался с дальним ударом. Еще две прекрасные передачи от Руслана, и снова игроки Аталанты губят интересные моменты, не доводя дело даже до удара. Сколько же грубости, криков, эмоций. Зарядили брутальные Михайлович и Гасперини игру своими криками и ругательствами. Но "Богиня" в конце концов одерживает 8-ю домашнюю победу подряд на своем поле во всех турнирах.