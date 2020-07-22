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"Больше я ничего не ожидаю": Ибрагимович – о своем будущем в Милане

13:35 - Читати українською
"Больше я ничего не ожидаю": Ибрагимович – о своем будущем в Милане
Златан Ибрагимович / Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович высказался относительно своих планов на конец сезона.

"У меня осталось три игры и 10 дней в клубе, но пока никто мне ничего не сказал. Больше я ничего не ожидаю.

Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча против Сассуоло

Я ничего не знал о контракте Пиоли, здесь ежедневно появляется что-то новое. Я работаю, команда хорошо себя чувствует и счастлива. С момента моего прихода в Милан таблица говорит, что мы должны быть вторыми", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, швед зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан провел 15 матчей в Серии А, отличился 7 голами и 4 ассистами.

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Теги
Италия Милан Милан Златан Златан Ибрагимович
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