"Больше я ничего не ожидаю": Ибрагимович – о своем будущем в Милане

"У меня осталось три игры и 10 дней в клубе, но пока никто мне ничего не сказал. Больше я ничего не ожидаю.

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Я ничего не знал о контракте Пиоли, здесь ежедневно появляется что-то новое. Я работаю, команда хорошо себя чувствует и счастлива. С момента моего прихода в Милан таблица говорит, что мы должны быть вторыми", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, швед зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан провел 15 матчей в Серии А, отличился 7 голами и 4 ассистами.

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