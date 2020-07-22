Мілан – Аталанта: "россонері" мають катастрофічні втрати перед грою з Маліновським і компанією

Наставник "россонері" Стефано Піолі не зможе розраховувати на трьох ключових гравців, інформує Football Italia.

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Лівий захисник Тео Ернандес та хавбек Ісмаель Беннасер отримали дискваліфікації за перебір жовтих карток. Не допоможе команді і Алессіо Романьйолі. У капітана Мілана є проблеми з м'язами, через які він ризикує пропустити всю кінцівку чемпіонату.

Нагадаємо, матч Мілан – Аталанта відбудеться 24 липня. Господарі вже гарантували собі щонайменше кваліфікацію Ліги Європи на наступний сезон, а команда Руслана Маліновського бореться за срібні медалі.

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