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Мілан – Аталанта: "россонері" мають катастрофічні втрати перед грою з Маліновським і компанією

15:28 - Читать на русском
Мілан – Аталанта: "россонері" мають катастрофічні втрати перед грою з Маліновським і компанією
Романьйолі та Ібрагімовіч / Getty Images

Мілан готується до матчу 36 туру Серії А проти Аталанти із великими кадровими проблемами.

 

Наставник "россонері" Стефано Піолі не зможе розраховувати на трьох ключових гравців, інформує Football Italia.

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Лівий захисник Тео Ернандес та хавбек Ісмаель Беннасер отримали дискваліфікації за перебір жовтих карток. Не допоможе команді і Алессіо Романьйолі. У капітана Мілана є проблеми з м'язами, через які він ризикує пропустити всю кінцівку чемпіонату.

Нагадаємо, матч Мілан – Аталанта відбудеться 24 липня. Господарі вже гарантували собі щонайменше кваліфікацію Ліги Європи на наступний сезон, а команда Руслана Маліновського бореться за срібні медалі.

Аталанта – Болонья: Маліновський у топі найгірших і без тренера на Мілан, ризик втратити палець, двійник зірки Динамо

blog_ava
Аталанта – Болонья: Маліновський у топі найгірших і без тренера на Мілан, ризик втратити палець, двійник зірки Динамо   
04:50
17559
Теги
Алессіо Алессіо Романьйолі Мілан Мілан Італія Тео Тео Ернандес Ісмаель Ісмаель Беннасер Мілан - Аталанта
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