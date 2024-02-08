Эвертон будет вынужден отпускать лидеров, если впервые с 1951 года покинет элиту английского футбола.

Сразу 7 игроков “ирисок” в случае прощания с АПЛ вызовут интерес более успешных клубов, предполагает TeamTalk. Это вратарь Джордан Пикфорд (22 млн евро по Transfermarkt), защитники Джарред Брантуэйт (25 млн), Виталий Миколенко (28 млн), полузащитники Амаду Онана (50 млн), Абдулай Дукуре (12 млн), Джек Харрисон (22 млн) и нападающий Доминик Калверт-Льюин (22 млн).

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"Игрок сборной Украины имел трудности в предыдущих сезонах, но в этом он стал одним из важнейших защитников "синих". Миколенко делает в среднем 3,2 отбора мяча за матч АПЛ – четвертый результат среди всех игроков.

Его боевой дух характеризует упрямство, которое Эвертон демонстрирует с тех пор, как потерял 10 очков. Хорошая форма Миколенко, бесспорно, привлечет внимание многих команд. Поэтому, если Эвертон вылетит в низшую лигу и получит за него солидное предложение, его, вероятно, придется принять", – резюмирует источник.

Добавим, что в нынешнем сезоне Миколенко провел 24 матча и отметился 2 голами. Сейчас Эвертон идет на 18-й строчке АПЛ, отставая от спасительной зоны на одно очко. "Ириски" еще сохраняют надежду на апелляцию, которая может вернуть им 10 пунктов.

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