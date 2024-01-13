Как известно, 31-летний экс-форвард Ливерпуля женился 7 января. Его избраннице всего 18 и она все еще учится в школе на окраине Дакара – столице Сенегала.

Легенда Ливерпуля женился на 18-летней девушке – он ждал, пока она окончит школу

После завершения Кубка африканских наций звездный нападающий собирался поехать с женой в свадебное путешествие. Оно планировалось после финала КАН (11 февраля) или раньше, если Сенегал вылетит. Впрочем, планам футболиста и его возлюбленной не суждено было воплотиться в жизнь. Медовый месяц пары откладывается.

Дело в том, что 18-летнюю Айшу (жену Мане) заставили вернуться в школу, чтобы сдать выпускные экзамены. Семья девушки приказала ей сосредоточиться на учебе и не хочет, чтобы брак стал преградой. Родственники считают, что у жизни жены футболиста еще будет много возможностей для отдыха, а сейчас главная цель – обучение. Об этом рассказал Мусса Ндиайе – друг Садио Мане и один из организаторов свадьбы.

"Хотя Айша теперь и замужем за Садио – самым известным мужчиной Сенегала – но все еще является школьницей и должна завершить обучение", – цитирует доверенное лицо Мане Daily Mail.

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