Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко 18 лютого повідомив про своє одруження.

Віталій Миколенко і його кохана Вікторія Ассорова офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.

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"Містер і місіс Миколенко", – написала дружина футболіста в Instagram, додавши фото з церемонії. У коментарях одразу полетіли вітання від українських футболістів і зірок – Владислав Дубінчак, Денис Бойко, Роман Яремчук, Андрій Бєдняков та інші привітали молоде подружжя.

Віталій та Вікторія зустрічалася тривалий час. Їхнє перше спільне фото в Instagram з'явилося ще у 2019 році. Влітку 2023-го Миколенко освідчився коханій, а тепер пара узаконила свої стосунки.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Миколенко зіграв за Евертон 25 матчів у всіх турнірах. Захисник збірної України записав до свого активу 2 голи. Його контракт з "ірисками" розрахований до літа 2026 року.

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