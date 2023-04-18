В структуре "ирисок" Нкунку уже три года, но сыграл за них всего 7 матчей. Клуб постоянно отправляет его в аренды. Сейчас Нильс защищает цвета Сент-Этьена во французской Лиге 2.

Эвертон потерпел крушение со середняком АПЛ – Миколенко приложился к пропущенному голу, ассист экс-звезды Шахтера

Командировка на родину для 22-летнего защитника стала крайне успешной. За какие-то три месяца Нкунку забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Раньше он вообще не забивал на профессиональном уровне. Вчера француз отличился шедевром в воротах Гренобля (2:0) – в стиле Месси прошел пол команды соперника и отправил мяч в сетку.

Такая форма француза должна стать мотивацией для Виталия Миколенко. По всей вероятности, в следующем сезоне им придется между собой делить левый фланг защиты Эвертона. В нынешней кампании украинец провел 30 матчей АПЛ без результативных действий.

"Проблески величия в помойной системе". Мудрик засиял на фоне безыдейности Лэмпарда, но Де Дзерби нашел слабое место.