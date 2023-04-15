Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона после серии выходов на замену. Его команда ведет упорную борьбу за выживание, находясь на границе зоны вылета. На момент начала игры Эвертон имел 27 очков и шел 17-м. В последних трех матчах чемпионата Англии команда Шона Дайча набрала только 2 очка, но ее соперниками были Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед.

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Сегодня должно быть немного легче – по крайней мере, на бумаге. Фулхэм проиграл последние 4 поединка АПЛ, но все еще держался в топ-10. "Коттеджерам" снова не мог помочь лучший бомбардир Александр Митрович, который продолжает отбывать дисквалификацию за толчок арбитра. Фактически, Фулхэм в текущем сезоне уже ни на что не претендует – вылет "дачникам" не грозит, а до еврокубковой зоны достаточно далеко. Миколенко с партнерами могли набрать важные очки в борьбе за сохранение прописки.

Мотивированный Эвертон ожидаемо начал активнее, но моментов практически не было. Грей пробил с острого угла – Лено на месте. Регулярно забегал Миколенко, принявший участие в ряде стартовых атак "ирисок". Впрочем, не слишком успешно – 4 потери мяча от украинца за неполные 10 минут игры. Фулхэм для начала ответил дальним ударом Виллиана, который не составил проблем для Пикфорда.

Постепенно гости перехватили инициативу. Если удары Уилсона и Перейры из-за пределов штрафной не были слишком опасны, то на 22-й минуте Фулхэм забил. Уилсон за пределами штрафной легко освободился от опеки Миколенко, пробил и попал в штангу. Джеймс был первым на подборе, мяч отскочил к Риду, пробившему низом мимо Пикфорда.

Эвертон едва не отыгрался после стандарта. Мопе буквально с метра не смог переиграть Лено, а Тарковски на добивании зарядил выше ворот. Впрочем, на 35-й "ириски" таки праздновали забитый гол. Его автором стал Макнилл – после перехвата в центре поля Дуайт эффектно развернулся и бильярдно уложил в нижний угол. 1:1. Мопе еще до перерыва мог вывести хозяев вперед, но в борьбе с Тете не смог акцентированно пробить мимо Лено.

На последних секундах тайма супершанс был у Грея. Демарай после подачи с фланга пробил мимо дальней стойки. Отлично отреагировал Эвертон на пропущенный мяч – после гола Макнилла на поле была только одна команда. Впрочем, в первом тайме развить свой успех "ириски" не сумели. 1:1 после 45 минут.

Миколенко мог забивать на первых секундах после возобновления игры. После удара Виталия в ближний угол мяч пошел на угловой, а еще через несколько минут каркас ворот сыграл за Фулхэм после удара/прострела Макнилла.

Подопечные Дайча давили, но тем неожиданнее стал гол Фулхэма, забивший чуть ли не в первой атаке после перерыва. Подача с правого фланга Виллиан сбросил в центр штрафной, где уже набегал Уилсон. Удар под перекладину – 1:2.

Через несколько минут экс-звезда Шахтера снова выдал феноменальный пас под удар Перейре, с мощным выстрелом которого справился Пикфорд. Ко всем проблемам Эвертона не хватало еще и кадровой потери – травмированный Годфри уступил место Паттерсону.

Окрыленный вторым голом Фулхэм заиграл куда увереннее. Виллиан и Палинья били с интервалом в несколько секунд – оба удара заблокировали. Миколенко чуть не подарил гол Перейре – украинец опрометчиво вынес мяч в центр штрафной. Повезло Виталию и всему Эвертону, что бразилец пробил выше из убойной позиции.

Но на 68-й минуте Фулхэм снял все вопросы. Ужасным провалом в защите "ирисок" воспользовался Джеймс, четко пробивший в дальний угол. Провалился Майкл Кин, подаривший мяч сопернику. Защита Эвертона все больше напоминала ужас на Олд Траффорд.

После 70-й минуты хозяева смогли устроить что-то вроде штурма, однако Лено справился с несколькими ударами "синих". Миколенко грубо скосил Уилсона в подкате. Заслуженная желтая от главного арбитра. Невыразительный матч от защитника сборной Украины – средние оценки, несколько позиционных провалов, посредственная точность передач (69%) и ни одной попытки дриблинга.

В конце игры Эвертон вообще перестал атаковать, смирившись с поражением, а Фулхэм еще и четвертый мог забить. Команда Шона Дайча провела два совершенно разных тайма. Если до перерыва "ириски" наиграли на победу, то во второй половине подтвердили свой статус претендента на вылет. Собственно, Эвертон пока не в тройке худших только благодаря лучшей разнице голов. Фулхэм прервал длительную серию без побед, набрал 42 пункта и замыкает топ-10 АПЛ.