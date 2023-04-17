Михаил Мудрик собрал комплименты после плохого матча Челси с Брайтоном. "Футбол 24" разбирает игру вингера сборной Украины, которого хотят видеть в стартовом составе против Реала в Лиге чемпионов.

Мудрик впервые отыграл полный матч за Челси и отличился ассистом. Украинец был далеко не идеален в субботу на Стемфорд Бридж, но команда выглядела так ужасно, что он стал светлым пятном.

Челси перешел с тройки защитников на 4-4-2, а Мудрик получил в распоряжение родной левый фланг. Лэмпард показал желание высоко встречать гостей, однако организация игры была ужасной, а соперник легко проходил разбитый прессинг. Брайтон уничтожил Челси во всех стадиях.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда

При всех минусах картина матча открывала дополнительные возможности для Мудрика. Брайтон смело разыгрывал, оставляя позади много пространства, куда пытался врываться Михаил. Заброс в свободную зону на Мудрика и его рывки были едва ли не единственными инструментами построения атак Челси.

Украинец стал лучшим в команде по количеству пасов (3) и рывков с мячом (2) в опасную 14-ю зону перед чужой штрафной. Он смещался по диагонали с фланга, выискивая подходящий момент для передачи в разрез. Стиль Азара, а вот исполнение не дотягивало. Хотя именно так родился гол.

Другой способ обострения – прострел с фланга от Михаила. Здесь подводила точность, но замысел был логичным. По разным статистическим показателям Мудрик первый/второй в составе хозяев, если говорить о работе с мячом. Тот случай, когда много потерь – не показатель. Миша каждым действием приближал Челси к чужим воротам.

Челси за весь матч нанес 8 ударов. Половина из них – работа Мудрика: трижды пробил сам + ассист на Галлахера. Дальние удары украинца получились неточными, но не сказать, что у него были лучшие варианты развития атак. Удары, которые имеют право на жизнь в безыдейной ограниченной команде.

Мудрик наконец-то показал достаточную активность, но теперь встает вопрос об эффективности. Выжал ли он максимум из более-менее удобных условий? Не совсем, даже с учетом ассиста. Помешало отсутствие игровых связей с партнерами.

Де Дзерби не готовил какого-то особого плана для сдерживания бывшего подопечного, он просто навязал Челси тяжелый сценарий и воспользовался слабыми сторонами Мудрика и Ко. Позиция большого клуба. Создается впечатление, что Роберто вскоре пойдет на повышение. Лишь бы не в хаос Челси.

Михаил испытывает трудности в позиционной обороне, а отрабатывать без мяча приходилось часто. The Athletic во время разбора первого гола Брайтона подчеркнул, что наш вингер занял плохую позицию, не контролируя оппонентов за спиной. Успешность в единоборствах также посредственная (38%). Весь урожай – 6 подборов.

Но возвращаемся к тому, что на фоне команды Мудрик сиял. Поэтому пресса у украинца отличная. Болельщики Челси требуют его в стартовом составе на вторничный матч с Реалом в 1/4 Лиги чемпионов. На профильных порталах аккумулированы только положительные слова для Миши:

– Единственный позитив от этой игры – Мудрик. Лучший его матч в сезоне. Надеюсь, таких дней у него будет больше.

– Мудрик показал проблески величия.

– Наконец-то Мудрик подал признаки жизни.

– Рад за Мудрика. Проявить себя в такой помойной системе – большой успех.