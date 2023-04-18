У структурі "ірисок" Нкунку вже три роки, але зіграв за них лише 7 матчів. Клуб постійно відправляє його в оренди. Зараз Нільс захищає кольори Сент-Етьєна у французькій Лізі 2.

Евертон зазнав краху із середняком АПЛ – Миколенко доклався до пропущеного гола, асист екс-зірки Шахтаря

Відрядження на батьківщину для 22-річного захисника стало вкрай успішним. За якихось три місяці Нкунку забив 5 голів та віддав 7 асистів. Раніше він взагалі не забивав на професіональному рівні. Вчора француз відзначився шедевром у воротах Гренобля (2:0) – у стилі Мессі пройшов пів команди суперника та відправив м'яч у сітку.

Така форма француза повинна стати мотивацією для Віталія Миколенка. Цілком ймовірно, що у наступному сезоні їм доведеться між собою ділити лівий фланг захисту Евертона. У поточній кампанії українець провів 30 матчів АПЛ без результативних дій.

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