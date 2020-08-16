Миколенко в Интер – Конте отреагировал на информацию об интересе к защитнику Динамо

Как сообщалось ранее, защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко заинтересовал миланский Интер. Украинца рассматривают в качестве запасного варианта в случае, если сорвется трансфер Эмерсона Пальмиери из Челси.

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Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте во время передмачевой пресс-коференции полуфинального матча Лиги Европы против Шахтера избежал конкретного ответа на вопрос о переходе защитника Динамо, однако и не отрицал интереса своей команды к украинцу: "Интерес Интера к Миколенко из Динамо? Сейчас не то момент, чтобы комментировать трансферные вопросы".

К слову, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо хочет выручить за своего игрока 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел в составе "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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