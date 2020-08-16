Миколенко в Інтер – Конте відреагував на інформацію про інтерес до захисника Динамо

Як повідомлялось раніше, оборонець збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко зацікавив міланський Інтер. Українця розглядають у якості запасного варіанту у разі, якщо зірветься трансфер Емерсона Пальмієрі з Челсі.

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Головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте під час передматчевої прес-коференції півфінального матчу Ліги Європи проти Шахтаря уникнув конкретної відповіді на питання про перехід захисника Динамо, однак і не заперечив інтересу своєї команди до українця: "Інтерес Інтера до Миколенка з Динамо? Зараз не той момент, щоб коментувати трансферні питання".

До слова, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо хоче виручити за свого гравця 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів у складі "біло-синіх" 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 9 млн євро.

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